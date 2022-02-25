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Сергей Сергушкин. Восточно-Прусская операция 1914 года

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Сражение в Восточной Пруссии стало первым крупным боестолкновением на Восточном фронте Первой мировой войны. Оно было призвано решить важнейшую стратегическую задачу – прикрыть наступление вглубь Германии с севера. В операции противоборствующими сторонами было задействовано более 40 дивизий, а безвозвратные потери исчислялись десятками тысяч. Российская империя потерпела в ходе сражения сокрушительное поражение. Сегодняшний разговор призван ответить на вопрос, каковы были его основные причины и последствия.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3Nvy4VRidgk
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