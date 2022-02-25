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Лавров назвал виновников трагедии на Украине

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru
Лавров назвал виновников трагедии на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД Донецкой народной республики (ДНР) Сергеем Пересадой.

На пресс-конференции после переговоров Лавров пояснил, что признание ДНР и ЛНР «было вынужденной мерой, вызванной резким обострением ситуации в Донбассе». «Оно произошло по вине Украины, которая на протяжении семи лет саботировала Минские соглашения и фактически вышла из них», – указал он.

Дипломат добавил, что цель российской специальной военной операции – «обеспечить безопасность республик, а также защитить права и интересы проживающего там населения». Операция проводится по решению главы государства с санкции Совета Федерации во исполнение положений договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР об оказании необходимой помощи, включая военную, и в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН.

«В соответствии с нашими союзническими обязательствами, президент [РФ Владимир] Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнёта, украинцы сами свободно могли бы определить своё будущее», – сказал он.

Глава МИД подчеркнул: «Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена – демилитаризация и денацификация».

Министр также добавил, что все эти восемь лет никто из западных компаний не обеспечивал постоянное освещение событий на линии соприкосновения, в то время как российские журналисты постоянно были в самом центре событий.

Лавров констатировал: «Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушения гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию».

Он указал и на то, что Москва не могла не ответить просьбы ДНР и ЛНР о помощи против киевских агрессоров и уточнил, что в настоящее время Россия готовит специальную фотовыставку к сессии по правам человека в ООН, которая будет посвящена страданиям жителей республик Донбасса.

Лавров прокомментировал и заявление украинского президента Владимира Зеленского, который сегодня заявил, что готов обсуждать нейтральный статус страны.

«Он сейчас вам просто говорит неправду, врёт, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», – сказал глава МИД РФ.

Зеленский не стал договариваться с Москвой, когда она выдвигала предложения об обеспечении безопасности в регионе, и упустил возможности. «Мы предлагали любые варианты обеспечения безопасности. Президент Путин об этом говорил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном. Он прямо сказал: расширение НАТО неприемлемо, но мы хотим искать совместными переговорами, совместными усилиями такие варианты обеспечения безопасности, которые будут гарантировать соответствующие условия, соответствующие возможности и требования для Украины, для европейских стран и, конечно, для Российской Федерации. <…> Поэтому упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, и не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», – заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, а власть страны – представительна. «Мы будем смотреть в зависимости от обстоятельств, как сказал президент России Владимир Путин. Он подтвердил ещё раз, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять всё его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, геноцид русских, использовать Украину как инструмент сдерживания России», – заключил глава МИД.

По материалам сайта МИД РФ, РИА Новости, ТАСС, Regnum, «КП»

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