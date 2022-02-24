Хрущёв рвётся в лидеры/Евгений Спицын и Егор Яковлев
Продолжение цикла о Никите Сергеевиче Хрущёве. Егор Яковлев и Евгений Спицын обсуждают борьбу в высших рядах партии и правительства на протяжении 1953-го года. Какие отношения складывались у Хрущёва с будущими противниками – Маленковым, Молотовым и Кагановичем? Как связаны события в ГДР с отстранением Берии? Почему Маленков “вырыл себе яму”, сделав возможными дальнейшие шаги Никиты Сергеевича?
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ЕвгенийСпицынЦИ #хрущёв
В видеозаписи присутствует курение табака.
Предыдущее видео цикла: https://youtu.be/EYqLFbXAS-g
Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1438
Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/
Книжный магазин “Цифровая история”: https://digital-history.ru/