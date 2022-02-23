Какие народные республики могут вновь появиться?
Как будут дальше развиваться события на Донбассе? Почему украинские элиты бегут на Запад, а военные НАТО уже эвакуировались? Какие настроения царят в регионах Украины? Об этом говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.
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говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным.
Cпрашиваем ПАЧЕМУ всегo пoл. гoда назад OН гoвoрил ИНАЧЕ.
И нахрен такoй институт?
Ф.И.О.: Сорокин Николай Олегович
Дата рождения: 28.06.1972 год
Место рождения: г. Москва
Должность: Директор Ассоциации «Первое Строительное Объединение», Исполнительный директор АНО «Института проблем саморегулирования»
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Стрoитель-пoлитик и директoр всегo
Элиты только приготовились к бегу ,но перед этим они по-полному опустошат бюджет,иначе они не были бы хохлами;
“Остатки Верховной рады, не успевшие разбежаться, проголосовали за разрешение правительству в течение трех месяцев перераспределять средства из любой статьи госбюджета на защиту и оборону.
Депутаты одобрили соответствующий проект закона о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины сегодня, 23 февраля.
В документе сказано, что правительство Украины в течении трех месяцев получает возможность распределять средства из любой статьи государственного бюджета на безопасность и оборону…..
п.с. но ввели ЧС вместо ВП.
Источник: https://rusvesna.su/news/1645624460