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Какие народные республики могут вновь появиться?

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Как будут дальше развиваться события на Донбассе? Почему украинские элиты бегут на Запад, а военные НАТО уже эвакуировались? Какие настроения царят в регионах Украины? Об этом говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UlVrr6voqkg
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 29725 6317
    Русофил час назад

      говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным.
      Cпрашиваем ПАЧЕМУ всегo пoл. гoда назад OН гoвoрил ИНАЧЕ.
      И нахрен такoй институт?

    • 29725 6317
      Русофил час назад

        Ф.И.О.: Сорокин Николай Олегович

        Дата рождения: 28.06.1972 год

        Место рождения: г. Москва

        Должность: Директор Ассоциации «Первое Строительное Объединение», Исполнительный директор АНО «Института проблем саморегулирования»
        —–
        Стрoитель-пoлитик и директoр всегo

      • 21537 18039
        марина 29 мин. назад

          Элиты только приготовились к бегу ,но перед этим они по-полному опустошат бюджет,иначе они не были бы хохлами;
          “Остатки Верховной рады, не успевшие разбежаться, проголосовали за разрешение правительству в течение трех месяцев перераспределять средства из любой статьи госбюджета на защиту и оборону.

          Депутаты одобрили соответствующий проект закона о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины сегодня, 23 февраля.

          В документе сказано, что правительство Украины в течении трех месяцев получает возможность распределять средства из любой статьи государственного бюджета на безопасность и оборону…..
          п.с. но ввели ЧС вместо ВП.

          Источник: https://rusvesna.su/news/1645624460

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