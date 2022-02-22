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ЛНР призывает Украину добровольно отвести войска

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ЛНР призывает Украину добровольно отвести войска

Луганская народная республика призовет Украину добровольно вывести войска из Луганской области, иначе будут принять соответствующие меры, заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов.

«В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, в котором написано, что территория Луганской народной республики — это территория всей Луганской области… Сейчас часть нашей территории, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики», — сказал Хорошилов.

Ранее сообщалось, что ВФУ 65 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, есть разрушения.

Источник: https://news-front.info/2022/02/22/lnr-prizyvaet-ukrainu-dobrovolno-otvesti-voyska/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lnr-prizyvaet-ukrainu-dobrovolno-otvesti-voyska
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