ЛНР призывает Украину добровольно отвести войска
Луганская народная республика призовет Украину добровольно вывести войска из Луганской области, иначе будут принять соответствующие меры, заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов.
«В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, в котором написано, что территория Луганской народной республики — это территория всей Луганской области… Сейчас часть нашей территории, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики», — сказал Хорошилов.
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