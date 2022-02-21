Училка vs падежи: как не перепутать родительный с винительным, а дательный с предложным
В новом выпуске небольшой рейтинг выражений, в которых часто для имён существительных выбирают неправильный падеж. Едят что-то, чего-то или кого-то? Когда нужно употреблять «по прилёте», а когда «по прилёту»? Какой или какое день рождениЯ или рождениЕ?
Пора разобраться с этими вопросами!
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