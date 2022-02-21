Саяны. Документальный фильм (1995)
Саяны. Документальный фильм
Саяны – горная страна на юге Сибири. О красоте саянской природы расскажет этот фильм. Далеко внизу синеют глубокие ущелья, над ними – сверкающие на солнце скалы. И всюду – цветы. Фиалки, рододендроны, жарки, горечавки – уходит за горизонт цветочный ковер. В хрустальные брызги разбиваются многочисленные водопады. Зрители увидят прекрасные саянские хребты, понаблюдают за косулями, медведями и оленями.
#ДокументальныйФильм
Красноярсктелефильм, 1995
Автор сценария – Юрий Устюжанинов
Режиссер – Юрий Устюжанинов
Оператор – Ю. Пономарев
#гостелерадиофонд #ДикаяПрирода #саяны #реки #сибирь
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