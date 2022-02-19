Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Два выстрела, изменившие мир. Не факт
28 июня 1914 года. Сараево. Наследник Австро-Венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд застрелен Гаврилой Принципом, членом сербской террористической организации «Млада Босна». Это стало поводом для начала Первой Мировой войны. Но кому было выгодно устранение наследного принца? Основные «подозреваемые»: сербско-боснийская революционная организация «Млада Босна», правительство Сербии, Австро-Венгерская империя, Германская империя и Российская империя. Ведущий программы Михаил Башкатов разберётся в каждой из версий этого громкого убийства и выяснит: – Правда ли, что высшие круги Австро-Венгрии способствовали убийству наследника престола собственной империи? – Действительно ли в организации теракта были замешаны видные русские революционеры? – И на самом ли деле убийство эрцгерцога было спланировано как повод для начала Первой Мировой войны?
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