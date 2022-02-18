В таежных предгорьях Урала. Документальный фильм (1973)
В таежных предгорьях Урала. Документальный фильм
Печоро-Илычский заповедник, самый большой в Европе, раскинулся в предгорьях Северного Урала между реками Печорой и Илычом. Здесь, на склонах гор в густых лесах, обитают медведи и лоси, волки, росомахи и куницы. В таежных реках водится семга, а бобры строят свои хатки. Богат этот край птицами: гнездятся утки и рябчики, токуют тетерева. Здесь расположено плато Торе-Поре-Из – одна из самых ярких визитных карточек Приполярного Урала.
#ДокументальныйФильм
Леннаучфильм, 1973
Автор сценария – Л. Аксельрод
Режиссер – Юрий Климов
Оператор – А. Рачков
#гостелерадиофонд #ДикаяПрирода #урал #ПечороИлычскийЗаповедник
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