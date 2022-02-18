Отчего припекло у британских министров?
В начале февраля в Москву один за другим прибыли представители Великобритании – главы МИД Лиз Трасс и глава Минобороны Бен Уоллес. Какие проблемы существуют в политике, экономике и бытовой жизни Великобритании? Кого Лондон хочет вернуть под влияние “короны”? Возможно ли создание единого экономического и валютного союза англо-саксонских стран? А также, как Россия отбила у Великобритании топливно-энергетический комплекс, и в каких сферах мы ещё конкурируем? Может ли рубль вместо фунта стать региональной резервной валютой? Стоит держать сбережения в фунтах? Лондонская и московская недвижимость – куда выгоднее вкладывать? Об этом говорит доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев. Ведущая – Анна Скок.
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