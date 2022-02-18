Многие наши читатели, зрители, слушатели хотели бы знать, знаете ли вы сайт AfterShock.News? Читали ли вы его когда нибудь?

Знаю, время от времени читаю, но в основном прихожу туда не чтобы смотреть все новости подряд, а по ссылкам из других ресурсов. Вообще, я очень не многое просматриваю подряд, в основном именно хожу по цепочкам ссылок.

Кстати, если помните, лет так семь назад вы рецензировали книгу Алексея Анпилогова «Мир на пике — Мир в пике».

Да. Было такое.

Раньше, он у нас активно публиковался на сайте.

Очень хорошая, как на мой вкус, книга. Читал её с большим интересом и с таким же большим удовольствием. Но в общем, большая часть того, что я там прочёл, так или иначе подтвердилось. Но единственное, в чем я с ним не согласен так это в том, что обвал энергетики будет таким мощным, как считает он. Просто потому, что люди вообще очень изобретательны. И по мере того, как приближается всё описанное им придумываются и способы противостоять этому. Причём, придумываются заблаговременно. Но не буду углубляться, так сказать, в технические подробности, но мне некоторые из лже придуманных рецептов известны. Так что я надеюсь, что будет хотя и тяжело, но далеко не так тяжело, как написано в этой книге.

Почему именно русский народ сформировался на вот этой, довольно значительной территории? Каким образом сформировалась вот эта достаточно устойчивая Русская Империя, скажем так, из разных совершенно племён. Потому что племён было действительно много, почему именно русский народ сформировался? Это, что историческая случайность или всё таки какое-то объяснение этому есть?