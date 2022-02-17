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Николас Фламель. Алхимик из «Гарри Поттера»/Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Ксения Чепикова беседуют об известном алхимике Николасе Фламеле, образ которого известен многим по саге о Гарри Поттере, рассказывают историю реального учёного и объясняют, почему в XVII веке вернулся интерес к алхимии.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #КсенияЧепиковаЦИ #гаррипоттер

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1382

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=huSCDYe04Fk
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