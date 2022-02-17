Николас Фламель. Алхимик из «Гарри Поттера»/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Ксения Чепикова беседуют об известном алхимике Николасе Фламеле, образ которого известен многим по саге о Гарри Поттере, рассказывают историю реального учёного и объясняют, почему в XVII веке вернулся интерес к алхимии.
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1382
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