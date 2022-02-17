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Неначавшаяся война. Каков будет следующий этап конфликта? Константин Сивков

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Почему нам стоит ждать околовоенного конфликта в Приднестровье в течение ближайших месяцев. Как украинская сторона сорвала начало военных действий и почему не состоялась запланированная на 16 февраля операция. Каков новый общий план организаторов обострения и какова их глобальная цель. Об этом и многом другом в интервью Игорю Шишкину рассказывает доктор военных наук Константин Сивков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vz30Gu0hiCs
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