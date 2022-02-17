Неначавшаяся война. Каков будет следующий этап конфликта? Константин Сивков
Почему нам стоит ждать околовоенного конфликта в Приднестровье в течение ближайших месяцев. Как украинская сторона сорвала начало военных действий и почему не состоялась запланированная на 16 февраля операция. Каков новый общий план организаторов обострения и какова их глобальная цель. Об этом и многом другом в интервью Игорю Шишкину рассказывает доктор военных наук Константин Сивков.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Украина #война #Сивков #Зеленский #санкции #Байден #Санду #Молдова #Приднестровье