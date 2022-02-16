Честь дороже жизни? Геннадий Чеурин
В эфире поговорим о Чести, как её воспринимали предки, как к ней относятся сегодня.
Что такое Честь?
Честь как самостоятельная ценностная категория. Как отражается потеря Чести на уровнях тела, разума, души и духа?
Как восстанавливается потерянная Честь?
Триэль, как пример интеллектуального поединка с целью взаимного восстановления Чести.
Примеры современного применения дуэлей и триэлей для восстановления Чести.
Авторский опыт применения Триэльного Кодекса Чести.
Перспективы внедрения Кодекса Чести в общественное сознание.
Гость эфира Чеурин Геннадий Семёнович – руководитель Уральского Учебного Центра по предотвращению природных и социальных экстремальных ситуаций, руководитель научно-методических программ молодёжной учебно-оздоровительной экспедиции «Сибирский путь», руководитель Центра экологического выживания и безопасности (г. Екатеринбург). Действительный член Русского географического общества с 1984 года, Почетный полярник.
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#честь #ГеннадийЧеурин
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