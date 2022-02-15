“Так Сталинград не завоюешь! Мы только окрашиваем степь в красное..”- Воспоминания немецкого солдата
Продолжение истории про бесстрашного немца вернувшегося из отпуска в Сталинград в конце декабря 1942 года.
Что он там увидел? Да много чего… Голодные замученные солдаты, отсутствие боеприпасов и еды, сбродные дивизии состоящие из тыловиков, постоянные атаки советской армии, бесконечное отступление и окрашивание в красное русской степи, воровство продуктов сослуживцами и еще много чего интересного… В общем, развал немецкой армии был в полном разгаре, а так Сталинград не завоюешь!…
Для полного понимания картины происходящего советую сначала посмотреть первую часть тут – https://youtu.be/PY9yKbDEOwE
Другие истории про Сталинград тут:
«Они не обрадуются, когда узнают что офицеры 6-ой армии снова приедут в Сталинград»- Рассказ офицера – https://youtu.be/8ZdV8o_kGOk
«Русские атаковали нас с “блеском”! Мы бросали оружие и спасались бегством» – Немец про Сталинград – https://youtu.be/TejFEdts51A
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