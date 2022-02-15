Несогласие Шольца
Канцлер Германии не согласен с термином "геноцид" применительно к происходящему на Донбассе.
Интересно, если бы скажем жителей Баден-Вюртенберга 8 лет обстреливали артиллерией, как бы это называл Шольц?
PS. Признание ДНР и ЛНР Госдумой ожидаемо не привело к признанию республик Кремлем. Во всяком случае пока. Пока что обещаются представить открытый письменный ответ на письменный ответ НАТО на письменные требования по гарантиям безопасности.
PS2. Ну и ночью Путин нападет. Или нет.
Признание ДНР и ЛНР Госдумой
Да ты чё
Када?
Гебельс улыбнулся