Кремль: Путин иногда шутит по поводу заявлений о «вторжении» РФ на Украину
Президент РФ Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого «вторжения» России на Украину. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «К такому трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит: просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнётся война. Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счёт происходит, встречать с пониманием невозможно», – сказал он. По его словам, Москва считает, что «напряжённость в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории». «Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе. Она провоцируется заявлениями США о том, что вот-вот начнётся война. От этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряжённости...