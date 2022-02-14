Пришло время стать Творцом
Дискуссионный клуб.
Всем уже понятно, что живём мы в мире грандиозных перемен. Человек идёт по эволюционному пути получения нового опыта. Событийность тоже происходит стремительно.
Какую ситуацию в мире мы сегодня наблюдаем, как мы её понимаем?
Как осознанно действовать в мире неопределенности?
Чем же руководствоваться, чтобы не потакать страхам, инстинктам и заблуждениям?
Кто на самом деле создатель наших жизненных ситуаций, личных и окружающих?
Ведущие: Елена Андреева, Елена Ромская.
Участники:
Валерий Гнездов – специалист в сфере экстремальной психологии и психологической подготовки, автор психоматриц для биоакустической коррекции головного мозга, ветеран военной службы и ветеран боевых действий.
Виктор Луговой – биоэнергетик, парапсихолог.
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#какстатьтворцом #психология
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