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Пришло время стать Творцом

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Дискуссионный клуб.

Всем уже понятно, что живём мы в мире грандиозных перемен. Человек идёт по эволюционному пути получения нового опыта. Событийность тоже происходит стремительно.

Какую ситуацию в мире мы сегодня наблюдаем, как мы её понимаем?
Как осознанно действовать в мире неопределенности?
Чем же руководствоваться, чтобы не потакать страхам, инстинктам и заблуждениям?
Кто на самом деле создатель наших жизненных ситуаций, личных и окружающих?

Ведущие: Елена Андреева, Елена Ромская.

Участники:

Валерий Гнездов – специалист в сфере экстремальной психологии и психологической подготовки, автор психоматриц для биоакустической коррекции головного мозга, ветеран военной службы и ветеран боевых действий.

Виктор Луговой – биоэнергетик, парапсихолог.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#какстатьтворцом #психология
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EW_g6qGOkcc
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