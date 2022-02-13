Про прямое попадание. Вспоминает Александр Меледин
Предназначение 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня «Град» заключается, в частности, в поражении открытой и укрытой живой силы, артиллерийских и миномётных батарей и техники в районе сосредоточения различными типами боеприпасов. Но вот реалии войны таковы, что последствия ударов по назначенным целям чаще всего самим артиллеристам не видны, в боевой обстановке некогда рассматривать итоги своих метких залпов.
В этом смысле нашему гостю, командиру 3-й «рейдовой» батареи 1060-го артиллерийского полка 5-й гвардейской мотострелковой дивизии капитану Меледину повезло, причём дважды и крупно. Товарищ капитан не только имел возможность лично и в деталях ознакомиться с результатами прямого попадания 122-миллиметрового осколочно-фугасного реактивного снаряда в свою собственную бронированную командно-штабную машину, но и лишний раз наглядно убедиться в том, что сама судьба хранила его на войне.
С полной версией этого видеоинтервью вы сможете ознакомиться в цикле «Специнформа» «Мы воевали в Афгане». «Специнформ» твёрдо намерен продолжать «афганский» цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й Армии. И уже ставшее традиционным пожелание, думаю, будет не лишним и на этот раз: если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или со мной лично, буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.
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