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Законы ненасильственного развития. Игорь Острецов

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Какая цивилизационная роль была у Советского Союза? Почему важно познать законы мира? Какой урок СССР дал жителям России и всему человечеству?

01:20 Ваша книга “Введение в философию ненасильственного развития” вышла в издательстве Концептуал. Насколько она актуальна сейчас?
05:41 В ходе размышлений и анализа Фундаментальной Аксиомы вы познакомились с другими священными писаниями народов мира?
08:25 Фундаментальная Аксиома была вашим озарением. Вы прослеживаете взаимосвязь между этим озарением и встречей с Евангелие?
09:58 Распространение Христианства было одним из витков человеческой цивилизации. Следовательно создание Советского Союза тоже было таким же цивилизационным этапом.
13:47 Если посмотреть развитие СССР и на сам “концепт” СССР, как на вектор человеческой цивилизации, то в чём была историческая миссия страны советов?
19:14 Каким будет новый виток развития человеческой цивилизации, который возглавит “третий мир”?
22:26 Трансформационная инициатива должна идти “снизу” или может быть воплощена иным путём?
23:20 Введение “цифрового рубля”. Появление этого инструмента поможет искоренить коррупцию и дать обществу новый виток развития?
25:26 Те люди, которые сейчас во власти, как будет происходит процесс обновления элит? Насколько вероятно, что волна народного гнева смеет все эти проворовавшиеся верхи?
30:12 Без сопротивления элитарные группы свою власть не отдадут. Настоящая ситуация с корона-вирусом, экономическим, энергетическим кризисами это начала процесса развенчания элит?
33:20 Как вы оцениваете действия правительства и президента в сложившейся ситуации, насколько правительство адекватно реагирует на глобальные вызовы?
34:40 Как вы думаете зрители нашего канала и читатели вашей книги найдут в ней ответы, ключи к грядущим событиям?

Канал “Концептуал. Смыслы”
https://www.youtube.com/user/konzeptualtv2

Введение в философию ненасильственного развития
https://konzeptual.ru/vvedenie-v-filosofiyu-nenasil-stvennogo-razvitija-11751?utm_source=smi

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#Концептуал #ИгорьОстрецов #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wbqGVY0x1g4
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