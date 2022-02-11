Увольнение за Хармса: история двух симуляций/Егор Яковлев
Продолжаем традицию пятничных стримов Егора Яковлева. В этот раз он расскажет о личности Даниила Хармса, его аресте в августе 1941-го, а также выскажется по поводу скандала вокруг бывшего библиотекаря гимназии Серафимы Сапрыкиной.
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