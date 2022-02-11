Добро пожаловать в Крым: кадры захода отряда БДК ВМФ России в Севастополь
«Звезда» публикует кадры захода в Севастополь отряда больших десантных кораблей ВМФ России.
В состав отряда входят БДК «Королев», «Минск», «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Они завершили межфлотский переход вокруг Европы и зашли в главную базу Черноморского флота – порт Севастополь.
Там экипажи проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы ГСМ, питьевой воды и продовольствия. Также им выдастся возможность отдохнуть.
Корабли преодолели около 7 000 морских миль. По пути они зашли в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.
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