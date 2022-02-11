Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Добро пожаловать в Крым: кадры захода отряда БДК ВМФ России в Севастополь

139 0

«Звезда» публикует кадры захода в Севастополь отряда больших десантных кораблей ВМФ России.

В состав отряда входят БДК «Королев», «Минск», «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Они завершили межфлотский переход вокруг Европы и зашли в главную базу Черноморского флота – порт Севастополь.

Там экипажи проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы ГСМ, питьевой воды и продовольствия. Также им выдастся возможность отдохнуть.

Корабли преодолели около 7 000 морских миль. По пути они зашли в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Мы в социальных сетях:

https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CyJey2f3Rn0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-335 за 25 января 2014
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru