«Запад не владеет уж собою…» Беседа с философом Кареном Свасьяном
В 2022 году исполняется сто лет со времени полного издания знаменитой книги немецкого философа Освальда Шпенглера «Закат Европы». Историк культуры и философ Карен Свасьян – был переводчиком этого труда на русский язык. В нашей передаче он выскажет свой взгляд на то, что сейчас происходит с Западным миром и возможен ли ещё его Ренессанс.
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