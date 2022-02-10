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«Запад не владеет уж собою…» Беседа с философом Кареном Свасьяном

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В 2022 году исполняется сто лет со времени полного издания знаменитой книги немецкого философа Освальда Шпенглера «Закат Европы». Историк культуры и философ Карен Свасьян – был переводчиком этого труда на русский язык. В нашей передаче он выскажет свой взгляд на то, что сейчас происходит с Западным миром и возможен ли ещё его Ренессанс.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bYW4v_A6Tqg
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