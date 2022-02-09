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Простые парни из Ярославля создали важное производство

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В гостях рубрики «Распаковка компании» молодая команда Ccover из Ярославля. Парни наладили разработку и производство косметических накладок на протезы ноги. Такие накладки позволяют даже недорогому протезу выглядеть привлекательно. Как пришла в голову мысль о таком производстве? Что оно из себя представляет? Откуда взяли деньги на развитие и каковы планы на будущее? На эти и другие вопросы ответит основатель компании Дмитрий Стенько и соучредитель Дмитрий Скорняков.

https://ccover.ru
https://vk.com/c.cover
https://www.instagram.com/ccover.ru/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1Eex4qBLjVk
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