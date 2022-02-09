Простые парни из Ярославля создали важное производство
В гостях рубрики «Распаковка компании» молодая команда Ccover из Ярославля. Парни наладили разработку и производство косметических накладок на протезы ноги. Такие накладки позволяют даже недорогому протезу выглядеть привлекательно. Как пришла в голову мысль о таком производстве? Что оно из себя представляет? Откуда взяли деньги на развитие и каковы планы на будущее? На эти и другие вопросы ответит основатель компании Дмитрий Стенько и соучредитель Дмитрий Скорняков.
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