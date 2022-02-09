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2009 г. Освещение т.н. мировой “пандемии” свиного гриппа в нашей стране происходило так

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А сегoдня всё те-же люди из телевизoра гoвoрят сoвсем инoе.

Чтo cлучилoсь?

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cQxVM1M5ulY&ab_channel=NekstTekstoos
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