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Сверхобщество создаёт свой исполнительный орган. Вардан Багдасарян

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Что такое Сверхобщество Нового мира? Какой план реализуют, и что ещё задумали мировые элиты? Как и зачем создавалось общество постмодерна? Кто спроектировал современную философию, и как она используется для мирового управления? Что нас ждёт: глобальный концлагерь или нравственное общество? Об этом говорит доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга В. Багдасаряна “Матрицы общественного сознания” https://den-magazin.ru/utm/721
Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/722
Встречи с авторами “ДеньТВ” https://den-magazin.ru/utm/723
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vK4ObE3NI90
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