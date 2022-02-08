Сверхобщество создаёт свой исполнительный орган. Вардан Багдасарян
Что такое Сверхобщество Нового мира? Какой план реализуют, и что ещё задумали мировые элиты? Как и зачем создавалось общество постмодерна? Кто спроектировал современную философию, и как она используется для мирового управления? Что нас ждёт: глобальный концлагерь или нравственное общество? Об этом говорит доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян. Ведущий – Дионис Каптарь.
Книга В. Багдасаряна “Матрицы общественного сознания” https://den-magazin.ru/utm/721
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