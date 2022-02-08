Украинские спецслужбы готовят теракт на территории страны, чтобы затем провозгласить себя жертвами терроризма со стороны республик Донбасса. Об этом сообщил представитель Народной милиции (НМ) самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство, – заявил он в Telegram. – … Диверсия должна, по замыслу Киева, позволить Украине предстать перед мировым сообществом в качестве жертвы терроризма со стороны независимых республик и заявить о вынужденном ответном применении своих Вооружённых сил (ВСУ) под предлогом устранения “террористической угрозы” в Донбассе».

По сведениям Народной милиции, «окончательное решение о времени и месте реализации этого кровавого сценария ещё не принято».

Помимо этого, Филипоненко рассказал, что Киев продолжает снимать фейковые «видеосюжеты о невыносимых условиях жизни гражданского населения в прифронтовых районах и обвинении в этом ЛНР». В съёмках заняты сотрудники украинского 5 канала.

Представитель НМ ЛНР также сообщил, что свыше 100 бойцов сил специальных операций Великобритании в ближайшее время прибудут в Донбасс с целью проведения разведывательно-диверсионных вылазок. Данные разведки свидетельствуют о том, что ВСУ в Донбассе продолжают наращивать своё присутствие.

С осени 2021 года в СМИ появились сообщения о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Хотя Москва отрицает планы по агрессии против Киева, эта риторика позволила украинцам получать от западных стран регулярные поставки военной техники и переброску дополнительных инструкторов для ВСУ. По сообщениям ЛНР и ДНР, таким образом украинская армия усиливает боеготовность своих частей и сама готовит агрессию против Донбасса.

По материалам НСН, Telegram, Ленты.ру