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Воздушная разведка США и НАТО у границ РФ 06.02.2022

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Активность воздушной разведки США и НАТО у границ РФ на 6 февраля.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7432974.html
Метки: война на украине, карты, нато, разведка, Россия, США, Украина
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