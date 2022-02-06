Главная » Видео, История, Творчество

Московские встречи, 1961

56 0

По приглашению московских металлургов группа передовиков производства и участники художественной самодеятельности посетили Москву в марте 1961 года.

ЧМЗ-фильм, 1961
Фильм из коллекции Музея ЧМК https://vk.com/metmz
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8JMAJ8UGTaA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Почему ливийская встреча в Берлине провалилась
Встреча с Максимом Шевченко в Питере
Встреча иерархов со Сталиным в Кремле
Встреча движений МО РОД КПЕ и РОД С КОБ в Санкт - Петербурге. Встреча с В.М. Зазнобиным.
КОРУПЦИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru