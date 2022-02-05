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ТРЭКОЛ против рабочих. Александр Батов // Что делать.

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#трэкол #профсоюз Работа на производстве часто вредна для здоровья. Миллионы россиян думают, что это не исправить. Работодатели экономят на защите труда, а работники привычно терпят. В итоге одни получают дополнительную прибыль, а другие теряют здоровье. Казалось бы, что может пойти не так?
Несколько лет назад рабочие производственного предприятия “Трэкол” (Московская область) решили, что здоровье не казённое, и поспорили с начальством. О том, что из этого вышло, рассказывает Александр Батов, активист движения “Трудовой Фронт” (РОТ ФРОНТ).

Канал РОТ ФРОНТ:
https://www.youtube.com/channel/UCeJFLqvu9tDtEfCM9m34ldQ

Композиция Cracking the code, лицензия PremiumBeat №3969074

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7DMfxwHNqxs
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