ТРЭКОЛ против рабочих. Александр Батов // Что делать.
#трэкол #профсоюз Работа на производстве часто вредна для здоровья. Миллионы россиян думают, что это не исправить. Работодатели экономят на защите труда, а работники привычно терпят. В итоге одни получают дополнительную прибыль, а другие теряют здоровье. Казалось бы, что может пойти не так?
Несколько лет назад рабочие производственного предприятия “Трэкол” (Московская область) решили, что здоровье не казённое, и поспорили с начальством. О том, что из этого вышло, рассказывает Александр Батов, активист движения “Трудовой Фронт” (РОТ ФРОНТ).
Канал РОТ ФРОНТ:
https://www.youtube.com/channel/UCeJFLqvu9tDtEfCM9m34ldQ
Композиция Cracking the code, лицензия PremiumBeat №3969074