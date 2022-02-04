Необычный эксперимент с незнакомыми людьми. Документальный фильм “Добрый день” (1982)
Добрый день. Документальный фильм
Авторы фильма поставили необычный эксперимент – предложили историку Феликсу Морозову в общении с незнакомыми людьми вызвать с их стороны положительные эмоции, которых так не хватает современному человеку.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1982
Автор сценария – Марина Сперанская
Режиссер – Елена Смелая
Оператор – Александр Оркин
Ведущий – Феликс Морозов
#гостелерадиофонд #ВсемирныйДеньДоброты #ДуховнаяЖизньОбщества
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