Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Британская элита объявила “Голодные Игры” для российских олигархов. В. Лепехин

66 0

Почему челюсти английского бульдога сжимаются на шеях российских олигархов именно сейчас. Что может последовать за заявлением британского МИДа о возможных арестах имущества. Как поведение британских политиков выглядит в контексте современной геополитической ситуации. Об этом и многом другом рассказывает руководитель Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Ведущий – историк Игорь Шишкин.

Поддержать передачи И. Шишкина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B​
Книги Игоря Шишкина: https://den-magazin.ru/utm/52
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #санкции #Британия #Трасс #олигархи #Китай #геополитика #Европа #мироваяэлита
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=caOntKapzis
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Уникальные факты о царской России. Почему сто лет назад рухнула монархия?
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
“Бектал” – Великие Калифорнийские Каменщики
Бэкграунд, выпуск-329 за 7 декабря 2013
Перспектива Запада: „Пир стервятников” после „Бури мечей”

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru