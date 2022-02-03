Британская элита объявила “Голодные Игры” для российских олигархов. В. Лепехин
Почему челюсти английского бульдога сжимаются на шеях российских олигархов именно сейчас. Что может последовать за заявлением британского МИДа о возможных арестах имущества. Как поведение британских политиков выглядит в контексте современной геополитической ситуации. Об этом и многом другом рассказывает руководитель Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Ведущий – историк Игорь Шишкин.
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