Тайны кругосветных путешествий/Кирилл Назаренко
На фестивале в Твери гости услышали увлекательный рассказ о кругосветных путешествиях XVI-XIX веков. Кирилл Назаренко объясняет, почему в XVIII веке их количество резко возросло; рассказывает, почему экспедиция Василия Чичагова была “особо секретной” и поясняет, как изменилась к XIX веку имиджевая сторона подобных морских походов.
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1266
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