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Тайны кругосветных путешествий/Кирилл Назаренко

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На фестивале в Твери гости услышали увлекательный рассказ о кругосветных путешествиях XVI-XIX веков. Кирилл Назаренко объясняет, почему в XVIII веке их количество резко возросло; рассказывает, почему экспедиция Василия Чичагова была “особо секретной” и поясняет, как изменилась к XIX веку имиджевая сторона подобных морских походов.
#цифроваяистория #КириллНазаренкоЦИ #фестивальЦИ

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1266

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2ERxfy23DUU
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