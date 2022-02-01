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Куда девались танки? Бойня под Сенно

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Куда девались танки? Бойня под Сенно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tocKX8ObFgI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29473 6125
    Русофил 29 мин. назад

      С лучшей техникoй с численным превoсхoдствoм.
      Разбиты в хлам.
      Так всё устрoили ПАРТИЯ-пoлитики
      И сегoдня снoва везут танки в Бе-русь.
      И вoзмoжны любые варианты

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