Владимир Демихов: первая пересадка сердца. Не факт
4 декабря 1967 года. Мир облетела сенсация: в Кейптауне осуществлена первая в мире пересадка сердца от человека – человеку. 55-летнему мужчине пересадили сердце 25-летней девушки, погибшей в автокатастрофе. Хирург Кристиан Барнард, выполнивший операцию, в одночасье изменил будущее человечества. Однако, впоследствии южноафриканский врач не раз в своей карьере скажет, что многими своими достижениями он обязан советскому учёному Владимиру Демихову.
Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Михаил Башкатов постарается разобраться: правда ли, что первую в мире пересадку сердца осуществил не южноафриканский хирург Кристиан Барнард, а советский учёный Владимир Демихов? Действительно ли сенсационный способ пересадки сердца был разработан в СССР? И уже совсем фантастическое – на самом ли деле Демихов предложил метод оживления органов человека?
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