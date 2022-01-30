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Владимир Демихов: первая пересадка сердца. Не факт

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4 декабря 1967 года. Мир облетела сенсация: в Кейптауне осуществлена первая в мире пересадка сердца от человека – человеку. 55-летнему мужчине пересадили сердце 25-летней девушки, погибшей в автокатастрофе. Хирург Кристиан Барнард, выполнивший операцию, в одночасье изменил будущее человечества. Однако, впоследствии южноафриканский врач не раз в своей карьере скажет, что многими своими достижениями он обязан советскому учёному Владимиру Демихову.

Ведущий программы «НЕ ФАКТ!» Михаил Башкатов постарается разобраться: правда ли, что первую в мире пересадку сердца осуществил не южноафриканский хирург Кристиан Барнард, а советский учёный Владимир Демихов? Действительно ли сенсационный способ пересадки сердца был разработан в СССР? И уже совсем фантастическое – на самом ли деле Демихов предложил метод оживления органов человека?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7K0rxkLrabI
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