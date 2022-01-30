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первый полет российского легкого многоцелевого самолета

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Использованные источники: tass.ru

Состоялся первый полет российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.

 

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QeXmmDZeWQA&ab_channel=24NEWSplus
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