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Франция в Казахстане, Балканы глазами психиатра, «Генералиссимус Суворов» и авангардный «Сармат»

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Расследование участия Франции в Казахстанских волнениях начала 2022 года. Почему интернет-координатор январского бунта Мухтар Аблязов до сих пор не изгнан из Франции. Как связаны урановые интересы французских энергетических компаний в Казахстане с попыткой очередной цветной революции. Это и многое другое в новом выпуске ежемесячной программы «Громкие факты и оружие» рассказывает её постоянный ведущий Александр Артамонов.

Полное видео по ссылке http://nday.club/v/2ydo6s

#ДеньТВ #Артамонов #геополитика #Казахстан #Балканы #Франция #уран
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Eokpy4ekMWY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29442 6094
    Русофил 59 мин. назад

      Франция и в Канаде…..
      Или делаем вид чтo там ничегo не прoисхoдит?
      Канада не в OДКБ и Бе-русoв не пoшлют стрелять в тoлпу

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