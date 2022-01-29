Франция в Казахстане, Балканы глазами психиатра, «Генералиссимус Суворов» и авангардный «Сармат»
Расследование участия Франции в Казахстанских волнениях начала 2022 года. Почему интернет-координатор январского бунта Мухтар Аблязов до сих пор не изгнан из Франции. Как связаны урановые интересы французских энергетических компаний в Казахстане с попыткой очередной цветной революции. Это и многое другое в новом выпуске ежемесячной программы «Громкие факты и оружие» рассказывает её постоянный ведущий Александр Артамонов.
Полное видео по ссылке http://nday.club/v/2ydo6s
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Франция и в Канаде…..
Или делаем вид чтo там ничегo не прoисхoдит?
Канада не в OДКБ и Бе-русoв не пoшлют стрелять в тoлпу