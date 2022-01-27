Краснодар. Штрихи к портрету. Документальный фильм (1985)
Краснодар. Штрихи к портрету. Документальный фильм
Основанный в 1793 году город Краснодар – крупнейший административный, промышленный, деловой, научный и культурный центр Юга России. О жизни города и трудовых буднях его жителей рассказывает фильм.
#ДокументальныйФильм
Северо-Осетинское телевидение, 1985
Автор сценария – Владимир Гутнов
Режиссер – Б. Черчесов
Оператор – Вагиф Мирзоев
#гостелерадиофонд #ГородаСССР #Краснодар
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