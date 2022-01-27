Господа Головлевы I Салтыков-Щедрин I Роман
Господа Головлевы I Салтыков-Щедрин I Роман
Читает Александр Клюквин
Из Погорелки являлись к Иудушке гонцы, сначала редко, потом чаще и чаще. То рыжичков в Погорелке не родилось, то огурчики от дождей вышли с пятнышками, то индюшки, по нынешнему вольному времени, переколели, "да приказал бы ты, сердечный друг, карасиков в Дубровине половить, в коих и покойный сын Павел старухе матери никогда не отказывал".
Иудушка морщился но открыто выражать неудовольствие не решался. Жаль ему было карасей, но он пуще всего боялся, что мать его проклянет. Он помнил, как она раз говорила: приеду в Головлево, прикажу открыть церковь, позову попа и закричу: "Проклинаю!" – и это воспоминание останавливало его от многих пакостей, на которые он был великий мастер
Содержание:
1. Семейный суд
2. По-родственному
3. Семейные итоги
4. Племяннушка
5. Недозволденные семеные радости
6. Выморочный
7. Расчет