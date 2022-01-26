Содом и Гоморра. Тайна греховной гибели. «Улика из прошлого»
Сентябрь 2021-го. В шведском Гетеборге произошло событие, удивившее даже закоренелых либералов. Священник-гей публично отказался венчать мужчину с женщиной! В странах Западной Европы и в Северной Америке теперь случается, что традиционный брак чуть ли не высмеивается, а люди, что пытаются жить по заветам предков, порой подвергаются гонениям, почти как семья ветхозаветного Лота. Согласно древним источникам, однажды человечество уже переживало подобную вакханалию порока и привело это к катастрофе. Какую тайну Содома и Гоморры хранит самая старая карта Святой Земли? Гнев соседних народов, метеорит, взрыв ледяной кометы или землетрясение? Что на самом деле могло стереть с лица Земли города греха? Могут ли развалины Содома и Гоморры покоиться на дне Мертвого моря? Вместе с историками и археологами программа «Улика из прошлого» проведёт уникальные экспертизы и эксперименты. В ходе расследования будут проверены самые головокружительные версии. Что могло превратить некогда плодородные почвы в безжизненную пустыню? А может быть, поиски в пустыне вообще тщетны, и Содом и Гоморра – гиперболизированный миф, оставленный в назидание потомкам?
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