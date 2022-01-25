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Кёнигсберг, Суворов и масоны/Борис Кипнис

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На фестивале в Твери Борис Кипнис рассказал, что представлял собой Кёнигсберг во второй половине 18 века, при каких обстоятельствах там появился Александр Суворов и почему он оказался в местной масонской ложе?
#цифроваяистория #фестивальЦИ #БорисКипнисЦИ #суворов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R_JiPanFbEs
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