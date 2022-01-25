Кёнигсберг, Суворов и масоны/Борис Кипнис
На фестивале в Твери Борис Кипнис рассказал, что представлял собой Кёнигсберг во второй половине 18 века, при каких обстоятельствах там появился Александр Суворов и почему он оказался в местной масонской ложе?
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