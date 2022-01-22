Петр Проскурин. Судьба. Радиопостановка. Книга 1. Часть 1. “Захар Дерюгин”
Петр Проскурин. Судьба. Радиопостановка. Книга 1. Часть 1. "Захар Дерюгин"
Книга 1. Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=W5sVuuFtFFo
Книга 1. Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=nKEEg8lFINg
Книга 2. Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=VQWVMBMOon4
Книга 2. Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=2FDksRnd_zc
Роман “Судьба” – своеобразная летопись эпохи. Действие начинается в 1932 году и заканчивается в 1944 г. В центре повествования – председатель колхоза Захар Дерюгин и секретарь обкома партии Тихон Брюханов, их работа, проблемы, невзгоды и радости.
По одноименному роману.
Авторы инсценировки: Репухова Нина, Гутин Юрий, Проскурин Петр.
Режиссер Верник Эмиль.
Спектакль состоит из 2-х частей.
Автор музыки Чичков Юрий.
Автор текста песни "Судьба" Дербенев Леонид.
Государственный оркестр кинематографии. Дирижер Хачатурян Эмин.
#Радиотеатр
В ролях: От автора – Баталов Алексей; Захар Дерюгин – Горобец Юрий; Ефросинья – Кирюшина Галина; Иван – Леонтьев Авангард; Авдотья – Богданова Антонина; Маня – Минина Ксения; Поливанов – Агеев Константин; Брюханов – Пеньков Николай; Кошев – Щербаков Петр; Анисимов – Джигарханян Армен; Лиза – Анисимова Галина; Макашин – Марков Леонид; Куделин – Сергачев Виктор; Юрка Левша – Борзунов Алексей; Лукерья – Калинина Екатерина; Варя – Муравьева Ирина
Год производства: 1974