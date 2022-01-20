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Торможение цифровизации в РФ: что произошло? Игорь Шнуренко

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Почему власть отложила QR-коды и цифровые паспорта? Зачем Правительство Москвы и Сколково активно заманивают сингапурские стартапы? Какой “умный город” ждёт москвичей? IT-конкистадоры против IT-пахарей: что остановит превращение России в цифровой концлагерь? Почему в метавселенные вливаются огромные деньги? Об этом говорит независимый эксперт, спикер по теме искусственного интеллекта, основатель СМИ о высоких технологиях Игорь Шнуренко.
Ведущая – Анна Скок.

Книга И. Шнуренко “Убить Левиафана” https://den-magazin.ru/utm/907
Встречи с авторами “ДеньТВ” https://den-magazin.ru/utm/908
Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/909

Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/
“Наше Завтра” в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
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Игорь Шнуренко. “Meta: тотальный эксперимент запущен” https://www.youtube.com/watch?v=ZgmpYLts4Zo&t=932s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OwsB7ECz-1E
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