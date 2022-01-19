У всякого войскового командира постоянно, в штатном режиме, болит душа. Болит за всё. За личный состав, за матчасть, за Родину. Вдвое сильнее душа у командира болит в режиме нештатном, когда ему самому и его подразделению приходится решать задачи непривычного свойства, порой даже не вполне военные. Ошибиться никак нельзя, неточность или неуверенность могут стоить репутации, а то и жизни.Спектр душевных болей командира необыкновенно широк. Вот например: как подготовиться к «медальному параду» и что это вообще такое, отправлять ли своих людей на минное поле за только что подорвавшимся американским сержантом, каким образом наладить взаимодействие с крепко зазнавшимися западными партнёрами и тактично «приземлить» некоторых из них, что нужно предпринять нашим десантникам, чтобы заставить встать целого короля Бельгии, чем пробить психологический барьер американского генерала, настоящего «ястреба» из Пентагона или как уберечь своих бойцов от беспощадной венгерской таможни? И это далеко не всё, с чем пришлось столкнуться нашему гостю на практике.Владимир Осипенко уже не раз был в студии «Специнформа», более полумиллиона зрителей посмотрели видеоинтервью гвардии полковника о советских десантниках в Афганистане. На этот раз с присущей Владимиру Васильевичу обстоятельностью и детальным знанием обстановки побеседуем о событиях довольно мрачных, развернувшихся относительно недавно на территории некогда процветавшей страны. Которой больше нет.Королевство Югославия, обожжённое двумя мировыми войнами, так и не ставшее Великой Югославией, но сплотившее многие народы и достигшее расцвета под управлением Иосипа Броз Тито, именовалось уже Социалистической Федеративной Республикой Югославией.На излёте прошлого века югославы «внезапно» и не без помощи извне оказались сербами, хорватами, босняками, словенцами, македонцами, черногорцами, албанцами и цыганами, в свою очередь дружно поделившимися на христиан и мусульман. После чего все вместе не замедлили приступить к выяснению межнациональных и межконфессиональных отношений. Начались вооружённые столкновения, полилась кровь, зазвучало ледяное, как скальпель патологоанатома определение «этнические чистки». Последовавшая затем операция войск НАТО быстро превратилась в полномасштабную войну. Для того, чтобы остановить этот неуправляемый хаос, потребовалось вмешательство миротворцев ООН, в том числе и российских.Военная миссия ООН, в той части, которую реализовывали наши миротворцы, завершилась успехом, что, строго говоря, для военных миссий ООН совсем не характерно. Подконтрольные «Русбату» территории, в буквальном смысле этих слов залитые кровью гражданского населения растерзанной на клочки Югославии, были интегрированы в ещё хрупкую, но уже мирную жизнь.Личное свидетельство командира 554-го батальона ООН, принимавшего деятельное участие в решении задач по урегулированию обстановки на территории бывшей Югославии ценно вдвойне. В том числе и из-за глубокой личной приязни Владимира Васильевича к народу Югославии, к истории и культуре этой страны. Слово гвардии полковнику Осипенко. Знай наших!✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✅ Вконтакте: https://vk.com/fotofirma✅ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011480165023⚠️ Поддержать «Специнформ» материально: http://tacticmedia.ru/donate/SpeZinform.php«Специнформ» в Instagram: https://www.instagram.com/spezinform«Специнформ» в Telegram: https://t.me/spezinform_ru или spezinform_ru*****Краткое содержание видеоинтервью:0:00 — предисловие3:44 — краткая история страны южных славян17:22 — Иосип Броз Тито и жизнь в Югославии27:27 — Югославия — лидер Движения неприсоединения29:51 — Югославия после Броз Тито и российские миротворцы39:59 — 554 батальон ООН и его миротворческая роль50:28 — главная проблема комбата Осипенко в Югославии1:14:47 — российские миротворцы — гости короля Бельгии1:26:14 — о завершении миротворческой миссии1:29:25 — о взаимодействии с миротворческими контингентами стран НАТО и местными жителями1:31:59 — о медальных парадах1:34:40 — о быте миротворцев1:39:54 — о потерях среди миротворцев1:41:00 — об отношениях между русскими и сербами1:50:50 — об «афганском» опыте в Югославии1:53:40 — о подготовке нынешних миротворцев1:54:10 — о наградах для миротворцев и уроках истории*****#знайнаших #история #специнформ #армия #сша #россия #эксперт #миротворцы #оон #югославия #оборона #вдв #война #знайнаших! #оружие