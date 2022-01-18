Слухи о конфликте политических элит в Казахстане не имеют под собой никаких оснований, президент страны Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Об этом заявил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев в первом обращении к казахскому народу после начала массовых беспорядков в стране.

Политик опроверг сообщения, что он покинул Казахстан.

«Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал он.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии “Нур Отан”. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – заявил Назарбаев.

Экс-президент поблагодарил соотечественников за поддержку преобразований, которые он проводил на посту главы государства. По его словам, теперь следует поддержать новую программу реформ Токаева, «направленную на повышение благосостояния народа».

Ранее сегодня пресс-служба «Нур Отан» по итогам совещания, которое провёл первый зампредседателя партии Бауыржан Байбек, сообщила, что политическое объединение начало подготовку к внеочередному съезду.

Накануне британская газета The Guardian со ссылкой на источник сообщила, что Назарбаев якобы ведёт «яростные переговоры» с Токаевым о перераспределении активов. Издание также утверждало, что первый президент Казахстана сейчас находится в Китае.

Назарбаев не появлялся на публике и не делал никаких заявлений о ситуации в республике с 28 декабря 2021 года. Экс-глава казахстанских спецслужб Альнур Мусаев даже допустил тяжёлую болезнь, кому или смерть бывшего главы государства. Появились слухи и о том, что он выехал в ОАЭ, но посольство Казахстана в стране опровергло эту информацию.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые акции протеста из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие потребовали отставки правительства, перевыборов, а также люстрации людей из окружения Назарбаева. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране. Сйечас идёт вывод миротворцев.

По материалам YouTube, ТАСС, «КП», РБК, Ленты.ру, «Известий»