Казахстан. Потери “черного января”
Предварительные официальные данные по жертвам событий в Казахстане.
Погибших (которые поступили в морги) – 225 человек (из них одна гражданка РФ, а также 19 полицейских и силовиков), из них 176 умерли в больницах.
Раненых и пострадавших – 4578 человек (их них 265 в больницах, из них 67 в реанимации)
Из более чем 8000 задержанных по итогам беспорядков и попытки гос.переворота арестовано – 446 человек. Возбуждено 540 уголовных дел.
Цифра в 20 000 боевиков (только в Алма-Ате) каких либо статистических подтверждений так и не нашла.
Это пока что предварительные цифры, но ожидается, что совсем уж сильно они меняться не будут.
В целом, по итогам событий остаются следующие вопросы:
1. Где Назарбаев?
2. Чем занимался Назарбаев с 1 по 10 января.
3. Сколько на самом деле было "боевого актива", которому сдал Алма-Ату?
4. Кто именно направлял этот "актив"?
5. Какие именно внешние силы находились в контакте с теми, кто управлял процессом в Казахстане?
6. Кто именно отдал приказ сдавать оружейки (в особенности оружейку КНБ)?
7. Какие задачи стояли у группы боевиков захвативших аэропорт в Алма-Ате?
8. Откуда происходило развертывание основной массы боевиков?
Из прочего по Казахстану.
1. Лукашенко заявил, что операцию ОДКБ в Казахстане они разработали вместе с Путиным за час.
2. Вывод войск ОДКБ из Казахстана завершится к 20 января.
3. Зам.министра энергетики Казахстана и еще ряд лиц арестованы на 2 месяца за повышение тарифов на газ, которые привели к протестам.
теперь уже понятно, токаев САМ и замутил всё это чтоб избавиться от назарбаевых. я даже помню как ОН лично оправдывал повышение цен, значит был в курсе и последствий, а что он снизил, так это всего на полгода что сути по большому не меняет. повышение цен по любому будет и цена на перспективу уже сделана
Если бы Токаев неправильно сформулировал необходимость вмешательства ОДКБ ?
а он что ПРАВИЛЬНО сформулировал? может проясните о внешнем вторжении врагов в казахстане? и кстати, проясните а что за люди убитые около 200 человек?
Вы считаете что 200 человек сами себя убили ?
по моему я вас спросил
Я ответил. Согласитесь, что сформулировано было правильно. Это было великолепно.
Если вы нашли ошибки, то давайте обсудим.
да небыло никакой формулировки так как и вторжения врагов не было. фактов то нет! а что он щас чешет – обычная дурь.
Странно а че вы собственно от власти ожидали,они врут всегда,у них всегда “семь пянтниц на неделе”. Я думал все уже давно привыкли, что представители власти открывают рот только лишь когда лгут,потому что если они начинаю говорить то ,что думают то вся общественность их тут же обзывает ” фашистами” и требует извиниться.
истиной говорите, врали врут и будут врать а иначе и править не умеют, на честности и совести не разбогатеешь.