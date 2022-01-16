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Алексей Маслов и Андрей Щербаков. Великое расхождение. Почему Китай развивается иначе, чем Запад?

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Друзья, сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Маслов — профессор, доктор исторических наук, директор Института Стран Азии и Африки МГУ им М.В, Ломоносова. Тема нашей беседы напрямую вытекает из предыдущей беседы Андрея Щербакова и Михаила Тимина про историю Китая эпохи Сун https://www.youtube.com/watch?v=M1W29XGi0SQ, ведь именно с эпохи Сун становится явным опережения Китаем Европы в экономическом, технологическом и цивилизационном развитии, продлившегося вплоть до середины XVIII века. Факт этого опережения ставит перед многими исследователями глобальный вопрос о том, почему же именно Европа, а не Китай стала центром сложившегося в XIX веке глобального мира. Автором одного из подобных трудов является американский учёный Кеннет Померанц содержание книги которого и стало отправной точкой для данной беседы.

Алексей Александрович Маслов https://amaslov.me/ru/about_me/

Андрей Щербаков https://www.youtube.com/channel/UCL9GfSvtClmbwyDfp3PsIYQ
Канал Андрея Щербакова:
https://www.youtube.com/channel/UCL9GfSvtClmbwyDfp3PsIYQ
Сайт Андрея Щербакова:
https://usinart.ru
Фейсбук Андрея Щербакова:
https://www.facebook.com/sherbakov.andrey

Предыдущий ролик Алексея Маслова. Китайские боевые искусства. Ушу, кунгфу и Шаолинь:
https://youtu.be/-pOeKWA-8Ps

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IiwD-LloWPY
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