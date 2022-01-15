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Невзоров и Блокада/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Продолжаем тему Блокады и публикуем в серии «Нестареющая классика» беседу Егора Яковлева и Дмитрия Пучкова. Егор Яковлев опровергает высказывания Александра Невзорова о Нюрнбергском процессе и блокадном Ленинграде; рассказывает, почему оппозиционно настроенные генералы поддержали намерения Гитлера и кто первым попытался пересмотреть итоги главного судебного процесса XX века.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДмитрийПучков #блокада #гоблин

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1130

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=53wuf-MEGUo
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