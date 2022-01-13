Экономика блокады/Никита Ломагин и Егор Яковлев
Никита Ломагин и Егор Яковлев обсуждают экономические аспекты Блокады Ленинграда. Гость выпуска рассказывает об использовании достижений науки, не типичных для мирного времени; о ситуациях, когда случай помогал с продовольствием и о тяжёлых решениях, необходимых для спасения города.
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Производство танков и другого вооружения в блокадном Ленинграде и промышленность в Ленинграде во время блокады
https://zrada.org/history/10-brehnja-istorikiv/652-proizvodstvo-tankov-i-drugogo-vooruzhenija-v-blokadnom-leningrade-mnenija-istorikov-i-kritikov.html