ВИА “Оризонт” (1982)
Один из признанных лидеров своего жанра молдавский вокально-инструментальный ансамбль “Оризонт” был создан дирижером и композитором Олегом Мильштейном в 1976 году. В своем творчестве музыканты успешно сочетали авторскую эстрадную музыку и народные мотивы.
Приглашаем зрителей совершить музыкальное путешествие на теплоходе вместе с ансамблем “Оризонт”.
Песни А.Пахмутовой, А.Бабаджаняна, А.Мажукова, Т.Хренникова, М.Новикаса и О.Мильштейна.
Натурные съемки, лето.
ТО “Экран”, 1982 г.
Режиссер – Георгий Бабушкин
Оператор – Владимир Мейбом
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